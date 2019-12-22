|
На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта
22 декабря 2019, 06:39 • 80 • Украина
Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после завершения планового капитального ремонта.
© Wikimedia Commons
Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».
«В настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке №3 идут вторые сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — указывается в заявлении.
Ранее пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.
В июне Запорожская АЭС отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2019, 02:54
|
20 декабря 2019, 06:09
|
19 декабря 2019, 00:54
|
20 декабря 2019, 10:54
|
18 декабря 2019, 02:09
|
19 декабря 2019, 07:24
|
18 декабря 2019, 08:39