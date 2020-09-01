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На Украине под поездом с нефтепродуктами произошёл взрыв

01 сентября 2020, 07:20  •  32 • Украина

На перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской области под поездом с нефтепродуктами взорвались железнодорожные пути. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что взрыв произошел около 15:20.

На месте происшествия работали полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, работники регионального Управления СБУ, спасатели, железнодорожники. Также выезжали следственно-оперативные группы Коростенского отдела полиции и ГУ Нацполиции Житомирской области.

Проводился тщательный осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств.

«Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи — Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Продолжается установление всех обстоятельств.




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