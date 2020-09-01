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На Украине под поездом с нефтепродуктами произошёл взрыв
01 сентября 2020, 07:20 • 32 • Украина
На перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской области под поездом с нефтепродуктами взорвались железнодорожные пути. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что взрыв произошел около 15:20.
На месте происшествия работали полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, работники регионального Управления СБУ, спасатели, железнодорожники. Также выезжали следственно-оперативные группы Коростенского отдела полиции и ГУ Нацполиции Житомирской области.
Проводился тщательный осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств.
«Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи — Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Продолжается установление всех обстоятельств.
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