На Украине почти 700 человек эвакуировали из школы из-за распыления неизвестного вещества

Распыление неизвестного вещества произошло в одной из школ города Павлограда Днепропетровской области Украины, эвакуированы почти 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня в 11:56 в павлоградской общеобразовательной школе №15 произошло ЧП: в месте общего пользования неизвестный распылил вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение в горле и кашель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение шести минут была проведена эвакуация учащихся, учителей и персонала школы — всего порядка 680 человек.

В настоящее время расследуются причины произошедшего.

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