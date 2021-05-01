Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Главная / Политика

На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"

01 мая 2021, 05:40  •  32 • Политика
Украинский депутат разместил к 9 Мая билборд с гитлеровскими солдатами и благодарностью за "победу и жизнь".
На Украине поблагодарили гитлеровских солдат за "победу и жизнь". Билборд соответствующего содержания разместил на одной из улиц Житомира украинский депутат Константин Черпицкий.
Речь идёт о баннере ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На нём изображены идущие в наступление гитлеровские солдаты. Под ними красуется лента украинского флага. Рядом огромная надпись на украинском языке: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"
На одной из улиц Житомира установили билборд с украинским депутатом Константином Черпицким, где тот благодарит гитлеровских солдат, идущих под украинским флагом, за победу и жизнь,
- комментирует Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Жители украинского города также заметили "оригинальный" дизайн билборда. В социальных сетях раскритиковали парламентария за незнание истории.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
30 апреля 2021, 23:15
Норвегия станет полем битвы... В Осло разгадали истинный смысл "подарка" от США
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
01 мая 2021, 01:05
"Санкции не заставят умолкнуть!": Спикер Европарламента обиделся на запрет посещать Россию
01 мая 2021, 02:00
Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих
01 мая 2021, 03:50
"Добавит головной боли НАТО в Чёрном море": Эксперт о новейшей ракете "Вулкан"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 06:15
Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
24 апреля 2021, 17:45
Русские нарисовали "красные линии" для Шерхана и Табаки, выбив карандаш из рук француза
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину от COVID
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.