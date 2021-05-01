На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"

Украинский депутат разместил к 9 Мая билборд с гитлеровскими солдатами и благодарностью за "победу и жизнь".

На Украине поблагодарили гитлеровских солдат за "победу и жизнь". Билборд соответствующего содержания разместил на одной из улиц Житомира украинский депутат Константин Черпицкий.

Речь идёт о баннере ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На нём изображены идущие в наступление гитлеровские солдаты. Под ними красуется лента украинского флага. Рядом огромная надпись на украинском языке: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"

На одной из улиц Житомира установили билборд с украинским депутатом Константином Черпицким, где тот благодарит гитлеровских солдат, идущих под украинским флагом, за победу и жизнь,

- комментирует Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Жители украинского города также заметили "оригинальный" дизайн билборда. В социальных сетях раскритиковали парламентария за незнание истории.