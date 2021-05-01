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На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
01 мая 2021, 05:40 • 32 • Политика
Украинский депутат разместил к 9 Мая билборд с гитлеровскими солдатами и благодарностью за "победу и жизнь".
На Украине поблагодарили гитлеровских солдат за "победу и жизнь". Билборд соответствующего содержания разместил на одной из улиц Житомира украинский депутат Константин Черпицкий.
Речь идёт о баннере ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На нём изображены идущие в наступление гитлеровские солдаты. Под ними красуется лента украинского флага. Рядом огромная надпись на украинском языке: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"
- комментирует Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Жители украинского города также заметили "оригинальный" дизайн билборда. В социальных сетях раскритиковали парламентария за незнание истории.
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