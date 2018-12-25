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На Украине победил фашизм, у конфликта с ней нет "вегетарианского" решения - ополченец

25 декабря 2018, 06:24  •  164 • Политика
Доброволец и ополченец Павел Раста прокомментировал Царьграду информацию о том, что в связи с угрозой наступления ВСУ в Донбассе объявлено военное положение. По его словам, на Украине победил фашизм, у конфликта с ней нет "вегетарианского" решения.
Русские и украинцы сейчас - разделённый народ, одна часть которого сошла с ума, а вторая часть до сих пор не до конца понимает, что происходит, считает ополченец. При этом вторая часть - это граждане России, поясняет Раста.
"На самом деле, можно сколько угодно жалеть наших братьев с территории бывшей УССР. Но при этом надо отдавать себе отчёт, что фашизм на Украине победил. И я не уверен, что у этого конфликта теперь уже существует какое-то более или менее вегетарианское решение. То есть сесть, пыхнуть трубку мира и как бы закрыть вопрос, закопать томагавки уже не получится", - считает доброволец.
По его словам, будет или действительно серьёзная война, или какое-то очень долгое сосуществование в состоянии постоянной деградации, вялотекущего конфликта, причём деградация может быть и взаимной.
"Потому что иметь такую прелесть у наших границ - это для России тоже не проходит бесследно. Тут ещё большой вопрос, что в самой России будет происходить при этом. Мы помним, что кризис никто не отменял. И наша собственная экономика далеко не эталон, начнём с того. Вопрос, сколько она выдержит в таком режиме, тоже актуален. Можно сейчас сказать: да мы всех победим. Я нисколько в этом не сомневаюсь, как любой ветеран боевых действий, я свято верю в свою страну. Но тем не мене, давайте будем реалистами. Мы сейчас не на пике формы, мягко говоря", - напомнил ополченец.

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