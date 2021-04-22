Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность та...
Главная / Политика

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

22 апреля 2021, 10:45  •  28 • Политика
Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru/
Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"
За посланием Владимира Путина Федеральному собранию внимательно следили не только в России, но и за рубежом. В своей речи президент РФ дал четкий сигнал всем недоброжелателям – ответ на провокации и вмешательство во внутренние дела страны будет будет асимметричным и жестким, переходить "красную линию" в отношениях с Россией позволять не будут. В Незалежной слова лидера расшифровали по-своему.
Глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Reuters, как он понял высказывание Владимира Путина. По его словам, в своей речи президент дал понять: Россия будет переходить через чужие "красные линии", но другим подобного делать нельзя.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин тоже решил проанализировать сказанное российским лидером. Прослушав речь Владимира Путина он сделал главный вывод – расслабляться Украине нельзя, намекнув на острую необходимость дополнительной помощи стране со стороны Запада.
Висновки зі звернення Путіна:
1) З нами він не рахуватиметься.
2) сам встановлюватиме червоні лінії.
3) діятиме асиметрично та жорстко.
Тому не розслабляємося, готовність всередині та допомога ззовні критично потрібні.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 21, 2021
"Выводы из обращения Путина: с нами он считаться не будет, сам устанавливает "красные линии", действовать будет асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, готовность изнутри и помощь извне критически нужны", – приводит перевод его слов "Общественная служба новостей".
После послания Путина Федеральному собранию в Кремле дали пояснения, что означало высказывание о "красных линиях". По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент имел в виду посягательства на внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Глава не намерен допускать оскорбительного разговора с Россией и ущемления ее экономических интересов, пояснил он в беседе с "Комсомольской правдой".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
22 апреля 2021, 07:05
Сонный Джо вернул США во времена Дикого Запада. Байден насмешил американцев очередной оговоркой
22 апреля 2021, 04:20
В России готовят "зоны смерти" для крылатых ракет и беспилотников. Военные создадут защитный купол
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2021, 23:40
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
21 апреля 2021, 08:10
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемониться после нового хамства Чехии
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
17 апреля 2021, 15:15
"Безумная собака у наших ворот": Аваков показал "содержательный разговор" с Россией по-украински
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.