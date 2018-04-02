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На Украине планируют в 2019 году начать строительство Hyperloop

02 апреля 2018, 13:54  •  236 • Украина
Тестовое строительство системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop One на Украине планируется начать в 2019 году. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
 
Reuters © Steve Marcus
 

«Сначала Национальная академия наук предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One и других компаний», — заявил он в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, к тестовому строительству площадки специалисты планируют перейти уже в 2019 году.

Он отметил, что Hyperloop — большой проект, требующий «много усилий, много координации».

Ранее генеральный директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн рассказал RT об инвестициях в проект создания вакуумного поезда.

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