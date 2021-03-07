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На Украине планируют "сокрушить" Россию за Донбасс
07 марта 2021, 16:35 • 120 • Политика
Помощь Киеву в этом окажет Запад
У Украины есть собственная стратегия по деоккупации Донбасса, но пока она ждет одобрения руководства страны, заявил советник министра внутренних дел Валерий Поцелуйко.
Он полагает, что закрытие каналов и новые санкции против Медведчука стали сильным ударом по России. И теперь Путин может жестко ответить, но когда и в какой степени на Украине пока не знают.
"Уверяю вас, что мы готовы к ответу, готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению. По словам министра, если это будет тотальное наступление россиян, оно будет сокрушительным для них", – заявил он в интервью OBOZREVATEL.
Во-первых, это будет возможно, поскольку у Украины есть собственная авиация. Во-вторых, у нее есть поддержка Запада, отметил Поцелуйко.
Он выразил надежду, что власти страны примут решение по стратегии в ближайшее время, поскольку готовы вернуть территории, но при одном условии – сперва Россия должна вывести оттуда свои войска, чтобы они зашли в регион, начали контролировать границу и "проводили там все, что угодно".
Ранее в Киеве озвучили дату возвращения контроля над участком границы между Донбассом и Россией.
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