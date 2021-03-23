На Украине планируют наладить производство управляемых снарядов

В ближайшие время Украина собирается наладить производство управляемых снарядов калибром 155 миллиметров с радиусом поражения до 50 километров в рамках программы «Барвинок». Новое вооружение придёт на смену боеприпасу «Цветник».Об этом, по информации ряда СМИ, рассказал директором подразделения высокоточного оружия и боеприпасов государственного дивизиона «Укроборонпром» Андреем Артюшенко.По его словам, вооруженные силы Украины будут вынуждены полностью перейти к стандартам Североатлантического альянса, поскольку ресурс артиллерии советского производства, который сегодня используется вооруженными силами будет полностью исчерпан.При этом в концерне не говорят, для какого именно вооружения разрабатываются эти боеприпасы.Ранее в украинской прессе сообщалось, что Киев рассчитывает наладить производство таких орудий или закупить их массово в странах НАТО. При этом официально власти об этом не говорили.Напомним, по словам полковника запаса Олега Жданова,Военно-морские силы Украины усилили уникальным вооружением — противокорабельными ракетами комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», противодействия которым на сегодняшний день не существует.