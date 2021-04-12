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На Украине переоценили угрозу вторжения России через Белоруссию

12 апреля 2021, 17:00  •  134 • Политика
Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Минск – слишком сложный партнер, чтобы Москва с ним согласовывала военную тактику
Украинцам нечего бояться нападения России с территории Белоруссии. В этом убежден эксперт Александр Кочетков.
По его оценке, Минск, хоть и пытался соблюдать нейтралитет в российско-украинском конфликте, но все равно был ближе к Москве. Несмотря на это, РФ никогда не рассматривала Беларусь в качестве плацдарма для начала боевых действий против Незалежной.
"Москве нет смысла затевать что-то с территории Беларуси: это слишком сложно, об этом придется договариваться с Лукашенко, а он взамен за это начнет требовать каких-то уступок",
– пояснил украинский политолог свою мысль. Он напомнил, что у России имеется собственная граница с Незалежной, которую можно считать "открытыми воротами", передает "Главред". К тому же если целью Кремля станет Киев, то тут эффективнее будет применять военную авиацию, и для этого не потребуется заходить с запада.
При этом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об отсутствии опасности развития вооруженного конфликта в Донбассе. Москва, по его мнению, больше заинтересована в южных регионах Украины. Но Одессу защитят от притязаний России.
На днях генерал ВСУ Сергей Кривонос перечислил украинские города, которые может попытаться захватить Россия. В перечень попала и Одесса.
О том, что Москва собирается напасть на Киев с белорусской территории, ранее сообщила разведка Эстонии.

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