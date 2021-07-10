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На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
10 июля 2021, 21:40 • 236 • Политика
На Украине русским запрещают посещать украинские магазины. "Ещё чуть-чуть, и у нас начнут говорить по-немецки: "Русиш швайн! Вам запрещено находиться в общественных местах!", - сообщил экс-депутат Рады.
В магазинах Украины появились оскорбительные знаки, указывающие, что русским в них не рады. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко на своей странице в "ВКонтакте".
В подтверждение своих слов бывший парламентарий опубликовал фотографии, на которых видна дверь украинского магазина. К двери приклеен стикер, на котором изображена перечёркнутая свинья в цветах русского триколора.
- комментирует Алексей Журавко.
По его словам, такие наклейки можно найти во многих городах Западной Украины. Также стоит отметить, что подобные стикеры были замечены в разных украинских городах в 2015-2016 годах.
Напомним, что в нацистской Германии всё начиналось точно так же. Евреям сначала запрещали ходить в магазины и обязали носить жёлтые звёзды, а потом начался геноцид.
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