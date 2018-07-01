На Украине «перемогли», то есть перепродали «Джавелины»?

Помните, когда стало известно, что США решили все-таки поставить Украине противотанковые ракетные «Джавелин», которые Киев буквально выпрашивал несколько лет, «КП» писала, что с большей долей вероятности местные начсклада быстренько реализуют новые вооружения. Ваш покорный слуга радовался, что для Донбасса вряд ли что останется при всем известной хозяйственной хватке украинских прапорщиков.

Каюсь, я ошибался. Не в том, что не будут продавать. А в том, что это дело оставят на разграбление прапорщиков. Если даже рюкзаки то ли для Нацгвардии, то ли для ВСУ доверили поставлять по завышенным ценам фирме сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, то что говорить о товаре, где один комплект стоит целый миллион долларов. Такой гешефт самим Создателем предназначен исключительно для высших властных эшелонов Украины.

А в остальном, если верить украинскому ресурсу «Журналисты против коррупции» се обстоит, как мы и ожидали. На сайте этого ресурса появилась вскрытая переписка, как говорят, представителя главы МВД Вадима Трояна и небезызвестного украинского высокопоставленного патриота, депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. Того самого, который вывозил снайпера с Майдана.

- Сергей Владимирович, добрый вечер! – обращается Троян к Пашинскому. – Арсен Борисович (Аваков – прим.авт.) попросил уточнить, насколько у вас напряженная обстановка? Мы опасаемся, что «Новее время» или другие журналисты что-нибудь снова найдут… И у нас в МВД, и в МО все стоят на ушах.

- Добрый вечер, Вадим, - получает он ответ. – Я по поводу наших медиа, как мог, все порешал. Наконец они взялись за разум. У них все равно нет никаких доказательств. Они просто работают исходя из рассказов моих старых недругов из ВСУ.

- Хорошо, - успокаивается Троян. – Не сомневаюсь, что все обойдется. Со своей стороны, постараемся быть максимально аккуратными и сглаживать острые углы… Арсену Борисовичу важно, чтобы все договоренности про технику оставались в силе. Столько людей подтянули во Львов, работаем в связке с Минобороны. Ждем сигнала по 148-м (кодовое обозначение как раз «Джавелинов» - FGM-148 Javelin), готовить ли нам сопровождение по второй партии?

- Что по 148-м, их скорее нет, чем есть. Там проблема гораздо больше, - отвечает Пашинский.

Разговор идет в личной переписке в сети «Фейсбук», если что. Вскрыть которую не так уж трудно для умелых людей.

- Что случилось? Все же прошло гладко, и все остались довольны, - тревожится Троян. – неужели нельзя ничего исправить и закрыть проект. Сейчас наилучшее время, пока их еще не отправили в войска.

- Я сразу был против, чтобы разделять их на две партии. Пусть теперь думают в Генштабе и СНБО, если они просили все так провернуть. Я в «Укроборонпроме» могу ручаться за Букина, еще за несколько человек, но проблема в Тетере, - снимает с себя ответственность за дальнейшее персонаж со страницы Пашинского. – Тетер теперь хочет все перепроверить.

- Я тебе больше скажу, - откровенничает через несколько постов Пашинский. – Если у Муженко уже совсем нет мозга, он мог специально нас подставить. Тогда он серьезно попал. Потому что тут не получится свалить на кого-то одного. Если бы я мог, я бы сам давно все стрелки перевел бы на Муженко или Полторака.

Напомним, генерал армии Украины Виктор Муженко- не кто-нибудь, а начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооружённых сил Украины. А Полторак – министр обороны Украины. То есть разборки по поводу «Джавелинов» идут на таком вот уровне. Понятно, что прапорщикам тут изначально ничего не светило.

- Я думаю, что теперь они пойдут на контакт, - оптимистично надеется Троян. – Это же случился великий провал.

- Все, возможно, исправимо еще, - соглашается с ним Пашинский. – Муженко переделает бумаги, и если Тетер за полгода не найдет концов, то до декабря по 148-м контракт можно закрыть.

- Это очень оптимистично, я так и передам, - заверяет Пашинского Троян. И Сергей Пашинский обращает его внимание на аспект, который они еще не обсуждали.

- Главное, чтобы включили мозг те, кто получает деньги от наших дел…Под угрозой теперь имидж всей страны. За 148-ми следит весь мир. И после них могли бы быть еще большие поставки, - предостерегает Пашинский и обращается к Трону с просьбой. – Вадим, у меня есть еще к вам с Арсеном Борисовичем пожелание. Надо побыстрее найти «щура» (нехорошего человека), который слил информацию за границу. Я думаю, что это Бирюков, решивший поиграть в честного.

- Понял. Задействуем свои ресурсы. Сегодня Арсену Борисовичу все передам, - обещает Троян.

Однако оптимистичного финиша не получилось. И эти же собеседники через некоторое время вновь выходят на связь.

- Очень неприятная новость, Сергей Владимирович, - обращается к Пашинскому Троян. – Может, объяснить ему, что этот инсайд – проплаченная Кремлем брехня.

- Такому человеку ничего не объяснишь, - словно разводит руками Пашинский. – Он уже связался с Пентагоном. Там все взволновались, задают ему много неприятных вопросов. Дали команду перекопать все дела.

- Вы же говорили Арсену Борисовичу, что по бумагам все прикроете, - упрекает собеседника Троян.

- Все, что я мог сделать, сделал, - пытается парировать Пашинский. – Я каждый день звоню в «Укроборонпром», твержу, что людям надо работать. Но одна ошибка, и все будет у Тетера на руках, в том числе и по 148-м.

И добавляет:

- Если будет обещанный жесткий аудит, и ему дадут все бумаги, то за три дня раскроют всю схему.

Троян интересуются, могут ли они чем-то помочь, чтобы минимизировать проблему. И Пашинский предлагает надоумить Полторака и Муженко, чтобы те делали такие документы, по которым, например, вооружение будет проходить как неисправное и отправленное на ремонт. И заключает разговор совсем уже многообещающе.

- Если руководство Минобороны и Генштаба не хочет в отставку, пусть сделают для нас хоть одно дело. У нас с ними равное участие, пусть тоже прикладывают усилия. Пусть Арсен даст им это понять.

А мужики в Вашингтоне, поди и не знают, какие страсти кипят вокруг «Джавелинов» на Незалежной. Которые могут закипеть еще больше, если выяснится, что американские ПТРК из Киева действительно продали курским племенам, воюющим с союзникам США по НАТО, с Турцией. Курдам такие ПТРК ой как нужны, чтобы подбивать турецкие танки.

Говорите, ели «руководство Минобороны и Генштаба не хочет отставку». Да тут не отставкой, тут тюрьмой пахнет на всю оставшуюся жизнь. Оружейные бароны нашлись какие.

Впрочем, для России и для Донбасса это – очень хорошие новости. Настолько, что даже хочется встать и «сугсануть»: «Слава героям украинской торговли!» Эй, Вашингтон, шли следующую партию. А слабо ЗРК «Patriot»?