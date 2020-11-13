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На Украине перечислили преемников подхватившего коронавирус Зеленского

13 ноября 2020, 11:00  •  93 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agenc/www.globallookpress.com
Бывший советник одного из экс-президентов Незалежной перечислил тех, кто мог бы заменить нынешнего главу страны
Пока Владимир Зеленский лечится от коронавируса, ему уже нашли преемников. Таких оказалось немало, и все они известны не только на Украине.
Заменить президента Незалежной, если тому по состоянию здоровья не удастся выполнять свои обязанности, мог бы спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Такое мнение выразил "Национальной службе новостей" политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, именно в руках этого человека находится реальная власть. И шансов стать преемником Зеленского у осторожного Разумкова, на которого абсолютно нет компромата, больше, чем у тех же экс-президента Петра Порошенко, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и главы политсовета "Оппозиционной платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Однако есть и другие кандидаты. Это мэр Киева Виталий Кличко. Поменьше возможности занять высший пост в стране у все того же Порошенко, а также у Александра Турчинова, Юрия Бойко, Валентина Наливайченко и Дмитрия Фирташа.
Не исключается вариант и замены Зеленского на градоначальников Днепра и Черкасс. Есть шанс и у мэра Харькова Геннадия Кернеса, передает слова политолога РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом и находится в больнице. Тем временем соотечественники желают ему вылечить не только COVID, но и голову.

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