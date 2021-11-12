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На Украине перебросят к границам с Белоруссией почти 9 тысяч силовиков

12 ноября 2021, 08:40  •  62 • Украина

Украина решила перебросить на границу с Белоруссией почти 9 тысяч силовиков из-за кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе.

В Киеве беспокоятся, что мигранты, ненужные ни Европе, ни Польше, ни Белоруссии, в какой-то момент ринутся искать убежища на Украине.

В этой связи Киев перебросит 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полиции для укрепления своей границы с Белоруссией.

Об этом во время рабочей поездки в Волынскую область заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысячи — НГУ и 2 тысяч — Нацполиции. Будет дежурить также авиация, в частности — 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и при необходимости будут перебрасывать наши силы на границу», — сказал Монастырский.

По его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов. При этом он оговорился, что украинский рубеж не обустроен, и требуется комплексное решение проблемы, которым является только строительство надежной современной интеллектуальной границы. Для этого Монастырский предлагает освоить 17 миллиардов гривен из государственного бюджета.


«Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета», — заявил министр.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко подчеркнул, что сейчас угрозы для Украины со стороны границы с Белоруссией нет, ситуация стабильная и контролируемая.

«Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов», — отметил Сергей Дейнеко.

Напомним, что осваивание бюджетных средств на укрепление границы – украинская национальная традиция. Ранее таким освоением занимался премьер-министр Арсений Яценюк, возводивший «Стену» на границе с Россией. Он уверял, что постройка станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украину. Все причастные к этому проекту сказочно обогатились, а проект «Стена» превратился в «яму, в которую закопано 4 миллиарда гривен». И это по вердикту не пропаганды из Москвы, а по вердикту народного депутата того периода от «Самопомощи» Елены Сотник. А по оценке нардепа Борислава Березы, «Стена» у Яценюка получилась, но в формате стены-невидимки.

Расследования всяких антикоррупционеров по этому вопросу успешно продолжаются без всякого ущерба для обогатившихся.

У Зе-команды аппетиты, конечно, посолиднее – 17 миллиардов не идут ни в какое сравнение с четырьмя. Инфляция и все такое, главное из чего – бесполезность укрепления границы, тем более, учитывая задействование в ней интеллекта. Во-первых, мигрантам Украина не нужна, поскольку Украина сама является очагом порождения мигрантов, а во-вторых, если РБ или РФ решат границу перейти, то вряд ли такой граничащий интеллект станет для них серьезным препятствием. Поэтому из вариантов только очередной распил, и он вполне оправдан, тем более, что налогоплательщики своим безмолствованием тому решительно благоволят.

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