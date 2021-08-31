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На Украине озвучили стратегию Турции по Крыму

31 августа 2021, 13:15  •  109 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Киев является для Анкары лишь способом сдерживания Москвы, уверен журналист
Влияние Турции на черноморский бассейн беспокоит Россию. Первая не скрывает своих притязаний на Крым, однако действует крайне осмотрительно, используя деловой подход. В целом же отношения между двумя странами вокруг Черного моря можно считать "осторожным сотрудничеством", пишет обозреватель украинского главреда Илья Куса.
Периодически можно довольно часто услышать неофициальные отсылки Турции к Крыму – в представлении Эрдогана этот полуостров является той частью, на которую Анкара может влиять как на бывший регион в составе Османской империи. 
Однако до открытых столкновений, уверен журналист, дело не дойдет. Тем не менее, российская сторона обеспокоена влиянием Турции в черноморской бассейне и на украинском юге. Украина же является для турков способом сдерживания ряда российских амбиций в религиозной, политической и информационной сферах.
В целом же Россия довольно чувствительна и принципиальна в вопросах территориальных притязаний по Крыму, а потому не может не обращать внимание на заявления турецких политиков и общественников о полуострове.
Однако пока что "соперничество" между странами является скрытным, пишет журналист. Нельзя говорить о том, что Анкара вынашивает скрытые планы по захвату полуострова, однако пытается влиять на ситуацию через крымских татар.
Не стоит забывать и о том, что Турция приостановила поставки своих "Байрактаров" украинской стороне, несмотря на конкуренцию с Россией на рынке вооружения. Вполне очевидно, что Москва не хотела бы видеть турецкие дроны, потенциально используемые против РФ со стороны ВСУ.
"Тем более, что эти БПЛА существенно изменили военный баланс в Ливии, Сирии и на Закавказье", – пишет Куса.
Не так давно обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан заявила, что Крым принадлежит исключительно тюркам.

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