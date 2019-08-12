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На Украине озвучили главную угрозу существованию страны

12 августа 2019, 21:09  •  99 • В России

Не какие-то политические пропагандисты или идеологи «русского мира», а самые что ни на есть представители украинского бизнеса в Киеве озвучили сценарий окончательного разрушения собственной экономики и развала страны.

- Люди из страны выезжают активно и пока еще пересылают деньги (обратно, родне на Украину, - ред.), достаточно много. Это позволяет балансировать платежный баланс, - заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон и подчеркнул, что вот когда трудовые мигранты перевезут в страны, где они работают, членов своих семей, тут и наступят настоящие трудности. - Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если же новая команда (Зеленского, - ред.) продолжит действия (Порошенко, - ред.) по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее.

Оставим в стороне оптимистичные оценки насчет «продолжит действия по разрушения промышленности». В реальности от украинской промышленности после Порошенко уже остались рожки да ножки. И Зеленскому надо бы еще поискать, что бы такого разрушить.

Но проблема обозначена очень серьезная. Только по официальным данным, сейчас Украина поставляет на постоянные и сезонные работы за рубеж более 12 миллионов заробитчан в год. Причем, если раньше украинские умельцы направляли свои стопы в Россию, то после обретения «безвиза» рванули на заработки в Европу - от Португалии до Польши. Уехать работать в Европу стало, по сути, национальной идеей Украины после победы Майдана. А их денежные переводы на родину сравнимы с третю всех доходов госбюджета в 2017 году! И с половиной доходов страны в 2018-м!!!

Впрочем, смотрите сами:

Финансовые показатели Украины (млрд. долларов США)

Если же учесть, что это лишь легальные переводы гастарбайтеров, то вместе с нелегальными деньгами, которые украинцы везут домой «наличкой», эта сумма может запросто равняться всей доходной части бюджета страны!

Кстати, сразу несколько экспертов на Украине уже заявили, что справедливое соотношение гривны и доллара - 45-48 гривен за бакс, а не 25-28 - как сейчас. И если переводы гастарбайтеров домой прекратятся, то речь может идти и о курсе в 95-99 гривен.

И если российский рубль считается одной из самых недооцененных валют в мире, то украинская гривна во столько же раз переоценена.

Поэтому неудивительно, что как образно выразился Саливон, в случае массового отъезда населения в страны Европы, оставшимся «каждому надо будет платить за поддержание одного метра канализационной трубы, условно, больше». И это поставит крест на всей даже пока еще существующей инфраструктуре экономики.

Известный политолог и аналитик Ростислав Ищенко не совсем согласен с Саливоном.

- Речь идет уже не об экономике, - считает Ищенко. - Если люди едут зарабатывать в другие страны, это значит, что в их стране экономика отсутствует как таковая, она не в состоянии обеспечить работой. А пересылаемые в страну деньги – это не экономика, это формирование бюджета. Люди что-то покупают, что-то идет на уплату налогов. Факт, что практически полстраны вынуждено работать за рубежом, свидетельствует о том, что экономики на Украине давно нет. А после того, как они вывезут семьи, они перестанут перечислять деньги. И тогда у украинского государства не будет, на что содержать себя.

- Но ведь в странах Центральной Азии такая же проблема. Масса гастарбайтеров, гигантская доля ВВП - переводы из-за рубежа.

- Там другая ситуация. Там гигантский профицит трудовых ресурсов и рост населения. Там многие выезжают, чтобы заработать на дом, на свадьбу. На Украине же идет обезлюживание страны.

- Но ведь жизнь на Украине значительно дешевле, чем в Польше или Португалии. Разве не предпочтительнее зарабатывать больше в Европе, а тратить на семью на Украине? Может, не будет выезда семьями?

- Первые годы так и было. Когда люди надеялись, что они переживут с заработками какое-то время, пока на Украине кто-то наведет порядок. Но сейчас такие надежды остались уже мало у кого. В последние два года наметилась четкая тенденция к вывозу семей. Люди, очевидно, думают о своих детях, внуках. Они видят, что на Украине перспектив для них нет. В лучшем случае они вырастут такими же гастарбайтерами, если повезет. И для того чтобы обеспечить им какую-то перспективу, они стараются их вывезти туда, где сами нашли работу, как-то обустроились. Чтобы со временем дети сами стали гражданами Евросоюза.

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