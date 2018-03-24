На Украине озвучили фантазии устроить блокаду Крымскому мосту

Один из лидеров запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» бизнесмен Ленур Ислямов пригрозил устроить блокаду Крымскому мосту. Правда, понимая, что силенки у него жиденьки, признало, что единственное, на что способны он и его люди в настоящее время – это вести фиксацию тех, кто едет по мосту, по его словам «из России в Крым».

- Пока что мне не известно, как, однако я уверен, что если Украина пока не может остановить это движение, то, по крайней мере, нужно фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Нужно поименно фиксировать всех людей и вводить против них санкции, - заявил он в интервью одному из украинских СМИ. В любом случае, к проезжающим по Крымскому мосту, как он уверен, надо применять, как минимум, те же санкции, что и по отношению к российским артистам, приезжающим в Крым.

Господин Ислямов рискует надорвать пупок себе и своим подельникам, поскольку исключает из своего разума одно немаловажное обстоятельство. Это со въезда со стороны Украины, из Херсонской области его активисты вместе с другими «героями», прячущими лица под балаклавами, могли устраивать блокады или хотя бы что-то фиксировать. На украинской стороне. А крымский мост, грубо говоря, это переход из России в Россию. Любой наблюдательный пункт будет немедленно вычислен и ликвидирован. Останавливаться на мосту автомобилям запрещено, да и сам взят под охрану отнюдь не старичками-пенсионерами из ВОХР. Чреваты такие попытки острым свинцовым отравлением. Количество камер наблюдения фиксировано и размещаться они будут согласно плану. Повесить что-то свое вряд ли удастся, а если и улыбнется удача, то ненадолго. Остается лишь привлечь хакеров, но у запрещенного в России и привечаемого на Украине больше на словах, чем на деле «Меджлиса» не очень хорошо с деньгами, как, говорят, и у сильно поиздержавшегося на пропаганду самого Ислямова. Так что в заявлениях Ислямова больше хотелок, чем реальных возможностей.

А как, кстати говоря, Ислямов с подельниками собирается фиксировать прибывающих в Крым на самолетах? Ведь скоро новый фешенебельнейший аэропорт в Симферополе откроют. А и ведь паромы никто пока не отменил! А когда заработает железнодорожный мост, Ислямов что, будет фиксировать бортовые номера электровозов? А кто рядом с водителем в автомобиле будет, их как фиксировать? А кто в такси? А кто в автобусах, в конце концов?

Уже в мае по мосту поедут легковые автомобили, а в декабре - грузовые. Фото: most.life

Одним словом, полнейший бред. Озвученный с единственной целью – напомнить о себе и существовании «Меджлиса», все больше загибающегося и уходящего в прошлое.

Впрочем, совсем об этом господине забывать не стоит. Ведь он уже демонстрировал «любовь» к Крыму, когда организовывал его блокаду с территории Украины. И когда под его руководством взрывали опоры ЛЭП, чтобы обесточить полуостров. С тех пор он вроде бы поутих, только периодически выдает какой-нибудь «план по возвращению Крыма».

Однако, думается, что вправить мозги Ислямову скорее, чем власти Украины или России, смогут его одноплеменники, проживающие на полуострове сами крымские татары. Тем более, что в отношении Ислямова в РФ возбуждено уголовное дело. В которое такими своими действиями он лишь добавляет дополнительные страницы в обвинение.