На Украине Госбюро расследований ожидает явку на допрос экс-президента Петра Порошенко.

На Украине ожидают возвращения 17 января экс-президента Петра Порошенко, где против него возбуждено уголовное дело и ему грозит арест.

Порошенко подозревают в причастности к закупке угля у ДНР и ЛНР вопреки введённому "экономическому эмбарго" против народных республик. Порошенко после этого сбежал в Стамбул, а позднее - в Европу. На Украине Порошенко должны допросить в качестве главного подозреваемого по этому делу, после чего он может быть арестован и помещён в СИЗО. Суд на Украине также арестовал активы Порошенко. Госбюро расследований также опубликовало повестку с вызовом экс-президента на допрос 17 января.

Порошенко заявил, что прибудет в Киев рейсом из Варшавы в 9 утра в понедельник. Он уже высказал угрозы в адрес правоохранительных органов своей страны: "Не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту". Об этом сообщает "Русская весна". Он также с уверенностью заявляет: "Я не окажусь за решёткой. Не хватит ни духу, ни сил, ни воли".

Не исключено, что прибытие Порошенко станет поводом для массовых акций в аэропорту с участием членов различных объединений, часто за деньги создающих массовку. Часто использование платных участников акций применяла партия "блудного гетмана" Порошенко "Европейская солидарность".

Ранее по тому же делу суд отправил под домашний арест оппозиционного политика Виктора Медведчука.