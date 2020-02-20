На Украине ожидают повышения статуса в НАТО до партнёрского

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, в Брюсселе, за день до Мюнхенской конференции по безопасности, у украинской стороны была встреча с генеральным секретарем НАТО и его заместителем.

«Заседание фактически как Комиссия Украина — НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель», — сказал он.

По его словам, на украинской территории работают их советники, консультанты и наблюдатели, которые сообщают о ходе реформ на Украине.

«Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями». Если темп реформ будет сохранён», — отметил Загороднюк.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.