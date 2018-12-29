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На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года

29 декабря 2018, 01:09  •  48 • Украина
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle заявил, что украинская сторона получит американские патрульные катера класса Island в июле 2019 года.
 
Twitter © stsegolko
 

«В июле они должны быть на Украине. Экипажи готовятся, согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе», — сказал Воронченко.

Также он заявил, что на Украине «скорректированы последние меры», которые в стране «должны принять» для того, чтобы суда прибыли в страну в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island.

Также Воронченко сообщил о предложении США передать Украине списанные фрегаты.

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