На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle заявил, что украинская сторона получит американские патрульные катера класса Island в июле 2019 года.

«В июле они должны быть на Украине. Экипажи готовятся, согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе», — сказал Воронченко.

Также он заявил, что на Украине «скорректированы последние меры», которые в стране «должны принять» для того, чтобы суда прибыли в страну в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island.

Также Воронченко сообщил о предложении США передать Украине списанные фрегаты.