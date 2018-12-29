|
На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года
29 декабря 2018, 01:09 • 48 • Украина
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle заявил, что украинская сторона получит американские патрульные катера класса Island в июле 2019 года.
Twitter © stsegolko
«В июле они должны быть на Украине. Экипажи готовятся, согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе», — сказал Воронченко.
Также он заявил, что на Украине «скорректированы последние меры», которые в стране «должны принять» для того, чтобы суда прибыли в страну в кратчайшие сроки.
Ранее стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island.
Также Воронченко сообщил о предложении США передать Украине списанные фрегаты.
Подпишитесь на нас
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
28 декабря 2018, 09:09
|
26 декабря 2018, 19:39
|
26 декабря 2018, 22:54
|
22 декабря 2018, 23:09
|
26 декабря 2018, 11:39
|
26 декабря 2018, 05:09
|
24 декабря 2018, 06:12