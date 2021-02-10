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На Украине ожидают от Навального претензий на русский Харьков

10 февраля 2021, 03:30  •  102 • Украина

Украине нужно держаться как можно дальше от поддержки российского либерального блогера Алексея Навального.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

По словам Москаля, Навальный является не другом Украины, а «великорусским шовинистом».

«Навальный – представитель той системы великорусского шовинизма. Значит, Крым – исконно русский, «не бутерброд, что можно передавать» и тому подобное, Донбасс – исконно русский. Дальше он скажет, что и Харьков исконно русский, и Одесса исконно русская и тому подобное. От него Украина должна быть далеко, потому что он непредсказуемый.

И это, не знаю, смотрели ли вы этот фильм «Брат-2», самый антиукраинский, но это было еще давно. Когда он сказал «Это тебе за Севастополь», когда двух недалеких украинцев показывали, какие они мафиози. И когда он садится в самолет и говорит: «Мы домой летим, водочки принеси». Так а что сказала жена Навального и Навальный? «Мальчик, принеси водочки, мы летим домой». Так что, это мы снова возвращаемся в фильм «Брат-2»? Самый антиукраинский, который я только видел за всю историю. Так почему мы так влюбились в Навального?», – заявил Москаль.

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