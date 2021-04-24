На Украине ответили отказом на "странное" предложение Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Зеленский не может приехать в Москву – вице-премьер Незалежной объяснил, почему

Киев прокомментировал ответ главы РФ Владимира Путина на обращение коллеги. Ранее он пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в столицу, подчеркнув, что РФ за восстановление диалога между странами. Украинский вице-премьер Алексей Резников воспринял предложение российской стороны как "странное".

По его словам, визит Зеленского в Москву невозможен. Причиной Резников назвал конфликт в Донбассе – мол, неуместно украинскому главе ехать на переговоры с представителем государства-"агрессора". Об этом он заявил в эфире у Савика Шустера.

Резников обозначил условия встречи двух лидеров. Она может состояться только в рамках нормандского формата – участвовать должны также канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее Зеленский на русском языке обратился к Путину и позвал его на встречу в Донбасс. Лидер РФ на это ответил, что конфликт на востоке Украины нужно обсуждать с главами ДНР и ЛНР. А вот принять Зеленского в Москве и поговорить об отношениях двух стран он готов.