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На Украине ответили отказом на "странное" предложение Путина
24 апреля 2021, 12:15 • 40 • Политика
Зеленский не может приехать в Москву – вице-премьер Незалежной объяснил, почему
Киев прокомментировал ответ главы РФ Владимира Путина на обращение коллеги. Ранее он пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в столицу, подчеркнув, что РФ за восстановление диалога между странами. Украинский вице-премьер Алексей Резников воспринял предложение российской стороны как "странное".
По его словам, визит Зеленского в Москву невозможен. Причиной Резников назвал конфликт в Донбассе – мол, неуместно украинскому главе ехать на переговоры с представителем государства-"агрессора". Об этом он заявил в эфире у Савика Шустера.
Резников обозначил условия встречи двух лидеров. Она может состояться только в рамках нормандского формата – участвовать должны также канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.
Напомним, ранее Зеленский на русском языке обратился к Путину и позвал его на встречу в Донбасс. Лидер РФ на это ответил, что конфликт на востоке Украины нужно обсуждать с главами ДНР и ЛНР. А вот принять Зеленского в Москве и поговорить об отношениях двух стран он готов.
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