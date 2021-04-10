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На Украине ответили на предупреждение Пескова о "второй Сребренице": "Это невозможно"
10 апреля 2021, 01:45 • 127 • Политика
Киев ответил на слова Пескова об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе. "Невозможно", - заявил украинский вице-премьер.
На Украине утверждают, что повторение в Донбассе трагедии в сербской Сребренице невозможно, так как Киев якобы не собирается насильно освобождать свои территории. С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Алексей Резников.
Речь идёт о резне в Сребренице - одном из самых ужасных и кровавых событий времён распада Югославии. Трагедия произошла в апреле 1993 года. Её жертвами стали от 7000 до 8000 человек. Учитывая количество националистов и откровенных нацистов в рядах украинской армии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что в Донбассе может повториться трагедия, сопоставимая с событиями в Сребренице.
- заявил на это украинский вице-премьер.
Напомним, что последние недели в Донбассе наблюдается эскалация конфликта. ВСУ регулярно устраивают обстрелы ЛНР и ДНР, а также стягивают живую силу и технику к линии соприкосновения.
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