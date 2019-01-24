|
На Украине оценили запасы газа на зиму
24 января 2019, 12:39 • 189 • Украина
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает запасы природного газа страны достаточными для обеспечения отопления в зимний сезон. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
РИА Новости
«Запасов хватит», — заявил он в кулуарах «Украинского завтрака» в рамках форума в Давосе.
При этом Коболев подчеркнул, что сокращение запасов на 5 млрд куб. м не является критическим.
«Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Всё идёт по плану», — добавил глава «Нафтогаза Украины».
Кроме того, было отмечено, что страна стала покупать газ по более низкой цене.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала украинцам энергетическую независимость в течение пяти лет в случае избрания её президентом страны.
Политолог Анна Арямова в беседе с Nation News прокомментировала сокращение запасов газа в подземных хранилищах Украины до 39%.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
189
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 января 2019, 17:24
|
20 января 2019, 11:54
|
23 января 2019, 13:54
|
18 января 2019, 14:24
|
21 января 2019, 08:24
|
21 января 2019, 11:39
|
20 января 2019, 17:39