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На Украине оценили запасы газа на зиму

24 января 2019, 12:39  •  189 • Украина
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает запасы природного газа страны достаточными для обеспечения отопления в зимний сезон. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
 
РИА Новости
 

«Запасов хватит», — заявил он в кулуарах «Украинского завтрака» в рамках форума в Давосе.

При этом Коболев подчеркнул, что сокращение запасов на 5 млрд куб. м не является критическим.

«Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Всё идёт по плану», — добавил глава «Нафтогаза Украины».

Кроме того, было отмечено, что страна стала покупать газ по более низкой цене.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала украинцам энергетическую независимость в течение пяти лет в случае избрания её президентом страны.

Политолог Анна Арямова в беседе с Nation News прокомментировала сокращение запасов газа в подземных хранилищах Украины до 39%.

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