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На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»

03 сентября 2019, 11:24  •  108 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
 
© Администрация Президента Украины
 

По его словам, стороны достигли «определённых успехов» на переговорах.

Об этом передаёт «Укринформ».

«Надеюсь, что достигнутые договорённости, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определённый успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — заявил Пристайко.

Он добавил, что команда президента Украины Владимира Зеленского намерена «завершить войну как можно скорее».

Россию на встрече советников глав «нормандской четвёрки» представил помощник российского президента Владислав Сурков.

Со стороны Киева на встрече присутствовали глава МИД Украины и помощник президента Андрей Ермак.

В конце августа президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности серьёзной подготовки к саммиту «нормандской четвёрки».

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