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На Украине оценили возможность проведения учений НАТО в Азовском море

13 ноября 2018, 16:09  •  250 • Украина
Украина и НАТО пока не планируют проводить учения в Азовском море, заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» глава украинской миссии при альянсе Вадим Пристайко.
 
© А. Молчалин РИА Новости
 

«Совместные учения или операция в Азовском море, безусловно, будут восприняты Россией как провокация. Альянс же не планирует провоцировать Россию. Вхождение военных кораблей в Азовское море согласно тому статусу, который всё еще у него остается, — это проблемный вопрос», — сказал Пристайко.

Он подчеркнул, что ни НАТО, ни Украина «не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта».

«И мы на сегодняшний день больше заботимся о том, как нам защитить наше побережье, усилить наши возможности», — добавил он.

Дипломат, в частности, рассказал о строительстве «небольшой военно-морской базы в Азовском море» и усилении ракетного и артиллерийского вооружения.

«Недавно мы проводили свои собственные учения — ракетные. Пока планов с НАТО по проведению учений в Азовском море у нас нет», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT France также прокомментировал возможность проведения учений НАТО в Азовском море.

В конце октября на Украине рассказали, что для «возвращения своей части» Азовского моря надо предпринимать более радикальные действия, в том числе «пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений».

В Государственной думе подчеркнули, что кораблям альянса «нечего делать» в регионе. 

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