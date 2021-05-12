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На Украине оценили возможность нового взрыва на Чернобыльской АЭС

12 мая 2021, 22:15  •  92 • Политика
На Украине опровергли возможность возобновления цепной реакции в четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС, о которой предупредил научный журнал Science.
Украинское предприятие "Чернобыльская АЭС" прокомментировало статью в научном журнале Science, в которой говорится, что ядерная реакция в четвёртом энергоблоке станции может возобновиться. Украинская сторона утверждает, что возобновление самоподдерживающейся цепной реакции невозможно.
Речь идёт о статье, где приводится мнение химика Шеффилдского университета, занимающегося изучением ядерных материалов, Нила Хайята. По его словам, в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются процессы деления. И пока неясно, затухнут они сами по себе или станут самоподдерживающимися.
Пока непонятно, что за механизмы происходят в расплаве, но игнорировать угрозу нельзя,
- заявил в статье учёный.
В ответ предприятие "Чернобыльская АЭС" выступило с опровержением. В заявлении говорится, что за весь период наблюдений за реактором показания датчиков никогда не превышали безопасные значения.
В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления,
- гласит официальный комментарий.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых страшных техногенных катастроф в истории. В результате взрыва и последующего пожара в четвёртом реакторе произошёл мощный выброс радиоактивных материалов, которые загрязнили территорию в более чем 200 тысяч кв. км.

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