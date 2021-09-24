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На Украине оценили вероятный исход "морского боя" с Россией: "Флота нет, но адмиралы есть"
24 сентября 2021, 20:15 • 177 • Политика
Украинское издание Telegraf оценило угрозы Украине с моря и отсутствие внятной политики по защите суверенитета у президента Зеленского. По мнению читателей, у Украины "флота нет, но есть адмиралы".
Украинское издание Telegraf анализирует итоги визита президента Украины Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи ООН, где он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Украина заинтересована в "увеличении присутствия флотов стран НАТО в Черном море", хотя даже украинские журналисты отмечают, что вопрос "приостановления международным сообществом агрессии России... является уже "заезженным".
- разочарованы авторы материала. Журналисты отмечают, что у власти Украины нет понимания защиты нацинтересов и ликвидации угроз с морского направления.
Самыми большими угрозами для Украины по вопросам морской безопасности являются именно внутренние, отмечает автор.
- говорится в статье. Среди мер для Украины автор называет необходимость "получения... новейших образцов морского вооружения" от международных партнеров.
Вице-адмирал Сергей Гайдук отметил, что даже присутствие НАТО на юго-восточном фланге не поможет Украине, передает ИноСМИ.
Запад может и дал чего нибудь кроме резиновых лодок, но ведь украдут же, полагает Дмитрий С.
До дедушки Ленина,Украина выхода к морю не имела и скоро не будет иметь, - отметил mig.
Хохлы умиляют...флота нет,но адмиралы есть))), пишет tatar.
Морской бой с Россией: - Е4. - Мимо., - сообщил поручик Ржевский.
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