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На Украине оценили ущерб возвращённым Россией кораблям

28 ноября 2019, 00:54  •  109 • Украина
Заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский сообщил, что ущерб на возвращённых Россией трёх кораблях, по предварительным данным, оценивается в $2,3 млн.
 
Reuters © Oleg Novikov
 

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривен (около $2,3 млн. — RT)», — приводит его слова «Укринформ».

Лоссовский уточнил, что окончательный размер ущерба будет назван после завершения комплексного расследования с привлечением представителей судостроительной отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.

20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что на кораблях отсутствует часть оборудования, в связи с чем Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающую технику.

Позднее ФСБ опубликовала видео, на котором видно, что корабли находятся в нормальном состоянии, а всё оборудование стоит на своих местах.

Подробнее — в материале RT. 

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