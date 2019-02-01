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На Украине оценили ущерб от «российской блокады» Азовского моря

01 февраля 2019, 17:54  •  114 • Украина
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что морская отрасль страны понесла убытки в размере примерно 10 млрд гривен из-за якобы блокирования Россией портов в Азовском море.
 
Reuters
 

Об этом сообщает УНИАН.

«Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и «Администрацию морских портов Украины», и влияние на регион», — сказал он.

29 ноября 2018 года Омелян обвинил Россию в блокировании украинских портов Мариуполь и Бердянск в Азовском море для входа и выхода судов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг заявления Украины о том, что Россия препятствует проходу украинских судов в Керченском проливе.

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