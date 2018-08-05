На Украине оценили потерю имущества в Крыму и Донбассе «десятками миллиардов гривен»

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Украинские предприятия понесли десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование своего имущества в Крыму и в Донбассе. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в беседе с телеканалом «112 Украина».

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«Мы насчитываем десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование украинского имущества, — цитирует его РИА Новости. По его словам, это касается имущества «Укрзализныци», «Украэроруха», «Укрпочты» и морских портов. Ранее Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны из-за Крымского моста. Профессор кафедры международного права международно-правового факультета МГИМО Дмитрий Лабин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение Украины подать иск к России из-за Крымского моста.