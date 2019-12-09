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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»
09 декабря 2019, 13:09 • 245 • Украина
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
РИА Новости
«Прямые потери в 2014—2015 годах составили 15—20% ВВП», — написал Милованов на своей странице в Facebook.
При этом, по его словам, «по оценкам, общие потери составляют $50—150 млрд».
В июне в Крыму в ходе заседания рабочей группы по анализу экономических потерь полуострова за период нахождения в составе Украины заявили, что сумма упущенной выгоды региона с 1991 по 2013 год оценивается в 2,5 трлн рублей.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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