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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

09 декабря 2019, 13:09  •  245 • Украина
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
 
РИА Новости
 

«Прямые потери в 2014—2015 годах составили 15—20% ВВП», — написал Милованов на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, «по оценкам, общие потери составляют $50—150 млрд».

В июне в Крыму в ходе заседания рабочей группы по анализу экономических потерь полуострова за период нахождения в составе Украины заявили, что сумма упущенной выгоды региона с 1991 по 2013 год оценивается в 2,5 трлн рублей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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