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На Украине оценили легкость "возвращения" Крыма

09 ноября 2020, 09:50  •  104 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Взять под контроль российский полуостров проще, чем Донбасс, считают в Незалежной
Вице-премьер Украины и замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников заявил, что "вернуть" Крым не так уж и сложно. Задача восстановить влияние на юго-востоке Незалежной для Киева окажется намного сложнее, по его словам.
Резников объяснил свою точку зрения тем, что в Крыму не было военного конфликта, а люди не умирали. Политик считает, что Киев должен заняться вопросом "замещения [россиянами – прим.ред.] населения в Крыму после аннексии". Он подчеркнул, что мир сейчас живет в условиях гибридных воин, а про обычные уже все забыли. Вице-премьер Незалежной полагает, что защитой и ответом на гибридную войну должны быть гибридные ходы. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".
При этом политолог Владимир Джаралла предположил, что подобное заявление связано с тем, что в США Джо Байден объявил себя новым президентом страны. Эксперт считает, что если демократ официально станет главой Белого дома, то на Украине нужно ждать обострения ситуации. А военные Незалежной, которые занимаются усилением своей мощи, вероятно, готовы к тому, чтобы попробовать еще раз решить конфликт на Донбассе с помощью огня.
Джаралла в разговоре с РИА ФАН отметил, что Украина провалится в попытке "вернуть" Крым, ведь на полуострове размещена база Черноморского флота. Однако Киев вполне может решиться на такую авантюру. К тому же, добавляет политолог, в Незалежной упал рейтинг президента Владимира Зеленского. Для его поднятия лидер украинцев и может пойти на такой отчаянный шаг.

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