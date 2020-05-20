На Украине оценили год президентства Владимира Зеленского

Многие предвыборные обещания действующего президента Украины Владимира Зеленского спустя год так и остались не выполненными. Сам же глава государства заявил, что подумает о втором сроке.

На Украине оценили работу Владимира Зеленского на посту президента страны, который он занял год назад. Сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко указал на безответственность властей, царящий в государстве бардак а также то, что многие данные Зеленским в ходе предвыборной гонки обещания так и остаются не выполненными.

Сегодня, в день первой годовщины инаугурации Владимира Зеленского, в Киеве прошла итоговая пресс-конференция, в ходе которой глава государства заявил, что не успеет выполнить все свои обещания за один президентский срок. В связи с этим президент обещал подумать о втором сроке, пишет РИА Новости. Оценивая свою работу на занимаемом посту, Зеленский признал, что доволен не всем, что было сделано им в течение минувшего года.

По словам Юрия Бойко, которые приводит пресс-служба «Оппозиционной платформы» на официальном сайте партии, у Владимира Зеленского осталось много невыполненных обещаний, а в стране спустя год по-прежнему можно видеть бардак и безответственность властей.

В частности, он указал на продолжение конфликта в Донбассе, крайне невысокий размер пенсий и высокие ставки тарифов. Бойко отметил, что первые шаги, предпринятые Зеленским для решения ситуации в Донбассе, действительно обнадеживали – их результатом стало начало процесса примирения, разведение войск, возвращение кораблей и возобновление обмена пленными. Однако после этого мирный процесс был остановлен – по мнению украинского парламентария, власти страны «просто испугались радикально настроенной части общества». Невыполнение обещания о мире на Украине Юрий Бойко назвал самым большим провалом президента.

Кроме того, политик оценил работу главы государства в период пандемии коронавируса. Он заявил, что действия, предпринятые Зеленским на первом этапе борьбы с коронавирусной инфекцией, считает правильными. Тем не менее, в стране нет программы по восстановлению и поддержке медицины и, в частности, по повышению заработной платы медицинских работников, что также является провалом президента, уверен Бойко.

Напомним, военная операция против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик была инициирована Киевом шесть лет назад. Согласно последним данным ООН, за этот период жертвами конфликта на Украине стали примерно 13 тысяч человек. В ходе встреч контактной группы в Минске было принято три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта, но между сторонами до сих пор продолжаются перестрелки.