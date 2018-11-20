На Украине оценили эффект от повышения цен на газ

Повышение цен на газ принесёт в госбюджет Украины в 2019 году 9 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные сравнительной таблицы бюджетных заключений Верховной рады при доработке проекта госбюджета на следующий год.

«Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн. за счёт повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства», — приводит Интерфакс-Украина выдержки из документа.

Ранее главы шести украинских оппозиционных фракций и парламентских групп внесли в Верховную раду проект постановления об отмене повышения цен на газ.

Украинский политолог в беседе с НСН прокомментировал слова депутата Рады Виктора Пинзеника, раскритиковавшего проект о моратории на повышение цен на газ на Украине и предложившего «запретить зиму».