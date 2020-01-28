|
На Украине отреагировали на слова о Малороссии в эфире шоу в Италии
28 января 2020, 15:54 • 64 • Украина
Украинское посольство в Риме считает оскорбительным высказывание ведущего итальянского телешоу в эфире телеканала RAI, который назвал Украину Малороссией.
Pixabay
«В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L'Eredita на телеканале RAI (26 января 2020 года) о том, что «Малая Россия — это второе название Украины», руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твёрдая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
В украинском посольстве отметили, что до сих пор не получили комментарий телеканала, поэтому приняли решение ещё раз публично выразить свою позицию.
В приложенном тексте письма украинское посольство разъяснило происхождение названия «Малороссия» и подчеркнуло «оскорбительность» его применения по отношению к Украине.
26 января во время финального тура телеигры «Наследие» ведущий шоу Флавио Инсинна заявил, что Малороссия — это второе название Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 января 2020, 02:24
|
24 января 2020, 01:39
|
22 января 2020, 13:54
|
23 января 2020, 19:09
|
23 января 2020, 02:54
|
26 января 2020, 02:24
|
24 января 2020, 11:24