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На Украине отреагировали на слова о Малороссии в эфире шоу в Италии

28 января 2020, 15:54  •  64 • Украина
Украинское посольство в Риме считает оскорбительным высказывание ведущего итальянского телешоу в эфире телеканала RAI, который назвал Украину Малороссией.
 
Pixabay
 

«В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L'Eredita на телеканале RAI (26 января 2020 года) о том, что «Малая Россия — это второе название Украины», руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твёрдая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

В украинском посольстве отметили, что до сих пор не получили комментарий телеканала, поэтому приняли решение ещё раз публично выразить свою позицию.

В приложенном тексте письма украинское посольство разъяснило происхождение названия «Малороссия» и подчеркнуло «оскорбительность» его применения по отношению к Украине.

26 января во время финального тура телеигры «Наследие» ведущий шоу Флавио Инсинна заявил, что Малороссия — это второе название Украины.

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