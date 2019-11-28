На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.

Как отметил министр, Apple стоит придерживаться высоких технологий и развлечений, поскольку глобальная политика не их сильная сторона.

«Позвольте мне объяснить вашей терминологией, Apple. Представьте, как вы кричите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот что чувствуется, когда вы называете Крым российской землёй», — написал Пристайко в Twitter.

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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