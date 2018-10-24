На Украине отпустили на свободу убийцу детей, так как в тюрьме не было свободных мест

На Украине решили проблему нехватки мест в тюрьме отпустив на свободу убийцу детей. Подробности резонансной истории рассказал у себя на странице в Facebook заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

История произошла в Луцке. Преступник, осуждённый за убийство несовершеннолетнего, спокойно разгуливал по улицам украинского города. Мужчину заметили родственники убитого им подростка, и обратились за разъяснениями в полицию. Там то и выяснилось, что убийце не хватило места в местной колонии и его просто отпустили на свободу.

«Преступник ... думал, что «решил все свои вопросы», спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что... для него «не хватило» свободного места!» - негодующе пишет запрокурора Украины в соцсети.

После того, как на дело обратила внимание генпрокуратура, преступника повторно задержали и отправили в Торецкую исправительную колонию в Херсонской области. Так для него свободное место нашлось.