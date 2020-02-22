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На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

22 февраля 2020, 17:39  •  76 • Украина
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
 
Reuters
 

Об этом сообщает УНН.

Уточняется, что подсудимый подозревается в попытке наезда на сотрудников Национальной гвардии во время столкновений 20 февраля.

По данным агентства, ночной арест будет действовать с 22:00 до 07:00 в течение двух месяцев — до 20 апреля.

Отмечается, что на подозреваемого также наложены и другие ограничения. В частности, он должен сдать соответствующим службам на хранение свой заграничный паспорт.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.

Такое решение вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки. Полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Подробнее по теме — в материале RT.

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