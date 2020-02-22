|
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
22 февраля 2020, 17:39 • 76 • Украина
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
Reuters
Об этом сообщает УНН.
Уточняется, что подсудимый подозревается в попытке наезда на сотрудников Национальной гвардии во время столкновений 20 февраля.
По данным агентства, ночной арест будет действовать с 22:00 до 07:00 в течение двух месяцев — до 20 апреля.
Отмечается, что на подозреваемого также наложены и другие ограничения. В частности, он должен сдать соответствующим службам на хранение свой заграничный паспорт.
20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.
Такое решение вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки. Полицией было возбуждено пять уголовных дел.
Подробнее по теме — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 февраля 2020, 04:09
|
18 февраля 2020, 22:54
|
15 февраля 2020, 22:54
|
19 февраля 2020, 02:09
|
22 февраля 2020, 08:09
|
16 февраля 2020, 08:39
|
17 февраля 2020, 17:39