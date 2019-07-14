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На Украине отметили снижение за пять лет числа получивших гражданство страны

14 июля 2019, 13:24  •  70 • Украина
За последние пять лет существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство Украины.
 
Reuters
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.

По данным ведомства, количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017-м таких было 3639, а в 2014-м — 6438 человек.

За первые пять месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек.

Количество лиц, которые приобрели гражданство Украины на основании соглашений об упрощённом порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29, тогда как в прошлом году таких было 70, а в 2014-м — 125.

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