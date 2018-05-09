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На Украине отметили День Победы беспорядками, задержаниями и депортацией журналистов

09 мая 2018, 21:24  •  77 • Украина

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. На Украине массово отметили День Победы или, как он теперь официально называется, День победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако традиционно не обошлось без беспорядков. Согласно официальным данным, 9 Мая в государстве прошло около 1600 мероприятий, участие в которых приняли более 460 тысяч человек.

Официальная часть

Празднование Дня Победы в украинской столице началось с возложения цветов руководством государства у Вечного огня в столичном Парке Вечной Славы. В торжествах приняли участие президент страны Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, представители правительства страны и силовых структур, духовенства, а также ветераны войны.

Порошенко, выступая с торжественной речью по случаю годовщины Победы, кроме прочего, в том числе и антироссийской риторики, заявил о главной роли украинского солдата в борьбе с фашистами. "Маршалы и генералы, украинцы по происхождению, возглавляли почти половину из пятнадцати фронтов, среди советского генералитета периода Второй мировой войны - около трехсот украинцев. Но по моему глубокому убеждению, нацизм победил прежде всего украинский солдат, - отметил президент. - Без миллионов солдат, солдат-украинцев Вторая мировая война не закончилась бы, скорее всего, это продолжалось бы гораздо дольше".

Ранее в рамках общегосударственной политики "декоммунизации" на Украине был принят закон, который отменил указ "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Теперь 9 Мая называется "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне". На Украине больше не используется термин "Великая Отечественная война" и запрещается использование советской символики.

"Бессмертный полк"

Самым массовым мероприятиям на Украине, несмотря на то, что его идея не поддерживается центральной властью, уже не первый год стал "Бессмертный полк", однако и эта акция имеет иное официальное название - "Никто не забыт. Ничто не забыто". Шествие людей с портретами воевавших родственников началось в 10:00 от станции метро "Арсенальная" в центре Киева. В акции приняли участие, по разным данным, от 2 до 3,5 тыс. человек. Традиционно акция проходила в неспокойной обстановке, поэтому порядок обеспечивали несколько тысяч полицейских, но без потасовок не обошлось.

Скандирующим "Фашизм не пройдет!" участникам шествия - в основном людям пожилого возраста - резко отвечали присутствующие там радикалы, которые пытались их перекричать и прекратить лозунги. Серьезная потасовка произошла возле Парка Славы, где около 20 человек выкрикивали оскорбления в адрес лидеров "Оппозиционного блока", которые находились во главе колонны, радикалы также пытались устроить драку, но их оттеснили полицейские и провели с ними беседы. После этого участникам шествия удалось дойти до его финальной точки и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

В ходе акции полиция задержала пять человек, в числе которых была одна из главных ее организаторов - директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная. Согласно официальным сообщениям, она была доставлена в районное управление полиции за "запрещенную символику - георгиевскую ленту - и сопротивление полиции". Сотрудники правоохранительных органов пообещали отпустить ее после составления административных протоколов. В целом, как утверждает руководитель киевской полиции Андрей Крищенко, "запрещенной символики" в этом году в ходе празднования 9 Мая "было намного меньше, чем в прошлом".

Использование георгиевской ленты на Украине было запрещено на законодательном уровне 15 июня 2017 года. За публичную демонстрацию ленты предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) и ее конфискация. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток. Такое наказание не касается ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.

Радикалы заблокировали в Киеве телеканал "Интер", требуя отменить программу ко Дню Победы

В противовес акции "Бессмертный полк" члены запрещенной в РФ организации "Братство" планировали в среду пройти с портретами "дедов и прадедов из дивизии "Галичина" (входила в состав войск СС нацистской Германии - прим. ТАСС), однако на шествие не вышли. В то же время украинские радикалы из организации С14 ("Сич") облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы.

День Победы и свобода слова

Обострение ситуации на Украине во время празднования 9 Мая произошло и на уровне медиа. Так, в среду сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию и Казахстан журналистов телеканала "Россия" (ВГТРК) и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. По утверждению СБУ, специальные корреспонденты российских каналов были командированы в Киев для подготовки "тенденциозных" сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", а "видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".

Спецслужба обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны. По данным ведомства, Соловьева была выслана в Россию, а Юрьева - в Казахстан. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.

В течение всего праздничного дня наблюдалось обострение ситуации вокруг украинского телеканала "Интер". Представители ультраправой партии "Национальный корпус" (организация запрещена в РФ) утром заблокировали в Киеве редакцию канала, чтобы не допустить показ в эфире вечернего концерта в честь Дня Победы, заявив, что в нем содержится "пропагандистский, антиукраинской контент".

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В проморолике предстоящего концерта ко Дню Победы на "Интере" его ведущие комментируют процесс "декоммунизации" на Украине, в частности, отмечая, что "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

В итоге возле здания "Интера" в Киеве собрались около 50 человек, они установили две палатки с символикой Нацкорпуса, а также обклеили стены здания листовками с лозунгом "Сделаем "Интер" украинским! "Интер" будет наш!". Радикалы заблокировали канал на вход и выход. Полиция и Нацгвардия взяли здание под усиленную охрану.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал телеканал "Интер" внести изменения в свою программу ко Дню Победы и прекратить "раскалывать общество и использовать ветеранов в качестве материала для пропаганды". Нацсовет неоднократно выносил предупреждения "Интеру", а также штрафовал один из самых рейтинговых на Украине телеканалов за демонстрацию советских фильмов. "Интер" не раз становился объектом нападений радикалов, обвиняющих его журналистов в "антигосударственной позиции", самым крупным был погром осенью 2016 года.

"Интер" входит в медиахолдинг Inter Media Group, который состоит в международной группе компаний Group DF, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Ситуация в регионах

Не совсем спокойно День Победы прошел и в других регионах Украины. В основном происшествия были связаны с задержанием людей, которые вышли на улицу с той или иной символикой.

В Житомире во время массовой акции ко Дню Победы мужчина поднял голубой флаг с надписью "На Москву!", а затем попытался установить его на танке-памятнике. Ситуация закончилась потасовкой и в итоге задержанием мужчины с флагом.

В Одессе сотрудники местной полиции устроили погоню за автомобилем, на котором был установлен флаг с серпом и молотом и надписью "На Берлин!". Полиции удалось догнать автомобиль и задержать водителя. Согласно украинскому законодательству, ему грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение закона о "декоммунизации".

Во Львове на территории воинских захоронений "Марсово поле" полиция задержала 80-летнего мужчину в футболке с надписью "СССР". Его доставили в полицию, но после беседы отпустили.

Всего в разных областях Украины во время мероприятий по случаю Дня Победы сотрудники полиции, согласно официальным данным, задержали 28 человек.

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