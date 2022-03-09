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На Украине открыты новые гуманитарные коридоры. Вице-премьер озвучила направления
09 марта 2022, 11:50 • 40 • Политика
Несколько гуманитарных коридоров открыты на Украине. Об этом сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Гуманитарные коридоры открыты по маршрутам "Энергодар - Запорожье", "Сумы - Полтава", "Мариуполь - Запорожье", "Волноваха - Покровск", "Изюм - Лозовая", а также Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев.
Режим прекращения огня объявлен с 9:00 до 21:00.
Верещук уточнила, что есть планы по эвакуации 55 детей и сотрудников дома ребёнка в Ворзеле.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе по-прежнему отказываются отпускать мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что несколько сотен человек остаются как "живой щит" для нацбатальонов.
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