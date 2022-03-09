На Украине открыты новые гуманитарные коридоры. Вице-премьер озвучила направления

Несколько гуманитарных коридоров открыты на Украине. Об этом сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

Гуманитарные коридоры открыты по маршрутам "Энергодар - Запорожье", "Сумы - Полтава", "Мариуполь - Запорожье", "Волноваха - Покровск", "Изюм - Лозовая", а также Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев.

Режим прекращения огня объявлен с 9:00 до 21:00.

Верещук уточнила, что есть планы по эвакуации 55 детей и сотрудников дома ребёнка в Ворзеле.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе по-прежнему отказываются отпускать мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что несколько сотен человек остаются как "живой щит" для нацбатальонов.