На Украине открыли школу ненависти к Белоруссии

Под видом сохранения культурного языкового наследия во Львове открыли школу, а по сути курсы по изучению белорусского языка. Вот только работает она на базе центра, который крышует оппозиционный фонд, а за партами сидят совсем не дети.

Во Львове открылась "первая белорусская языковая школа" – так это событие в культурной жизни Украины и проживающих в ней эмигрантов из Беларуси преподнёс польский телеканал "Белсат". Сразу отметим, что с 27 июля все информационные ресурсы "Белсата", который работал в Белоруссии 14 лет, признаны экстремистскими.

Но вернёмся к новости. В обычном понимании при слове "школа" мы представляем себе сидящих за партой детей, изучающих грамматику, правила орфографии и пунктуации и прочие языковые премудрости. В принципе, идея неплохая для тех белорусских детей, чьи родители по разным причинам вынуждены были переехать на Украину.

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Однако на первое занятие пришли совсем не детишки. Судя по фотографиям, за парты сели два десятка людей в возрасте 18+.

Сказать, что их так уж увлёк рассказ учителя, судя по тому как некоторые зависли в телефонах, кто-то рисует в тетради, а кто-то откровенно скучает, нельзя. Всё это псевдопатриотическое действо происходит на фоне флага Украины и "бело-красно-белой тряпки" – он же флаг движения Светланы Тихановской, бывшего кандидата в президенты Белоруссии, которая сейчас укрывается в Литве после беспорядков, учинённых с её подачи в прошлом году в Минске и других городах страны. Кстати, генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что уже собраны материалы и переданы в Верховный суд для признания БКБ-символики экстремистской. Основанием для этого послужили найденные в архивах документы и фотографии, свидетельствующие, что именно эту символику использовали в годы Великой Отечественной войны каратели, орудовавшие в Белоруссии.

Польский канал не ограничился картинкой и взял интервью у "учеников" новой школы, которые наперебой твердят о притеснениях, испытываемых "истинными патриотами Белорусской земли" у себя на родине.

Я была вынуждена выехать из Беларуси по политическим мотивам, и здесь я могу разговаривать на белорусском языке и не бояться, что за родной язык мне будут грозить какие-либо репрессии. Потому что в моей стране разговаривать на своём языке опасно,

– приводит канал слова некой Зои, которая стала первым слушателем в школе.

Вам не кажется абсурдным то, что говорит эта девушка? Живя в стране, где государственными являются два языка – белорусский и русский, она едет в страну, где остальные языки вне закона, более того, их выжигают калёным железом, как в первую очередь русский, и жалуется на языковую дискриминацию!

"Белорусам практически невозможно легализоваться в Украине"

Причём о проблемах белорусов на Украине говорит и руководитель Белорусского кризисного центра, на базе которого и была создана так называемая языковая школа, Алексей Францкевич.

Законодательство очень сложное для белорусов. Белорусам практически невозможно легализоваться в Украине, это факт. Ситуация с получением беженства, я думаю, тоже очень сложная на сегодняшний день. Пока Украина не признала Беларусь небезопасной страной,

– комментирует ситуацию Францкевич для "Белсата".

Сам центр работает во Львове с начала года. Из официального сайта становится понятной цель его создания: "Основным приоритетом Белорусского кризисного центра во Львове является помощь белорусам, которые преследуются властью по политическим мотивам". Никаких упоминаний о сохранении культурных или языковых традиций речи здесь не идёт. Чистая НКО, которая существует на западные капиталовложения и ставит вполне понятные политические задачи.

Женщина со звериным оскалом

А вот теперь самое интересное. Крышует этот центр международный волонтёрский фонд "Наш Дом", директором которого в Белоруссии является Ольга Карач – подружайка беглой писательницы Светланы Алексиевич, ещё одной оппозиционерки. Кстати, не так давно Карач в социальных сетях рассказала, по её словам, о вопиющей несправедливости, а по сути забавный случай. Алексиевич в июле собиралась лететь из Германии в Польшу, но в аэропорту Берлина таможенник решил, что она несёт в сумке бомбу, и сообщил об этом полиции. После длительного разбирательства Алексиевич отпустили, но на своё выступление в Кракове она не успела.

Что касается Ольги Карач, то это ярая противница действующей власти. Женщина, которая со звериным оскалом на лице оскорбляет президента Александра Лукашенко, называя "усатым тараканом" и "фашистом". Вот такие люди "заботятся" о том, чтобы белорусы на чужбине не забывали родной язык и могли спокойно на нём общаться, собирались в тесных компаниях. Или не очень тесных и с бело-красно-белыми тряпками – и на улицах, ругая власть и разбивая головы милиционерам булыжниками, забрасывая их "коктейлями Молотова".