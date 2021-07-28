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На Украине открыли школу ненависти к Белоруссии
28 июля 2021, 14:10 • 186 • В мире
Под видом сохранения культурного языкового наследия во Львове открыли школу, а по сути курсы по изучению белорусского языка. Вот только работает она на базе центра, который крышует оппозиционный фонд, а за партами сидят совсем не дети.
Во Львове открылась "первая белорусская языковая школа" – так это событие в культурной жизни Украины и проживающих в ней эмигрантов из Беларуси преподнёс польский телеканал "Белсат". Сразу отметим, что с 27 июля все информационные ресурсы "Белсата", который работал в Белоруссии 14 лет, признаны экстремистскими.
Но вернёмся к новости. В обычном понимании при слове "школа" мы представляем себе сидящих за партой детей, изучающих грамматику, правила орфографии и пунктуации и прочие языковые премудрости. В принципе, идея неплохая для тех белорусских детей, чьи родители по разным причинам вынуждены были переехать на Украину.
Урок мира заменили уроком ненависти к Лукашенко
Однако на первое занятие пришли совсем не детишки. Судя по фотографиям, за парты сели два десятка людей в возрасте 18+.
Сказать, что их так уж увлёк рассказ учителя, судя по тому как некоторые зависли в телефонах, кто-то рисует в тетради, а кто-то откровенно скучает, нельзя. Всё это псевдопатриотическое действо происходит на фоне флага Украины и "бело-красно-белой тряпки" – он же флаг движения Светланы Тихановской, бывшего кандидата в президенты Белоруссии, которая сейчас укрывается в Литве после беспорядков, учинённых с её подачи в прошлом году в Минске и других городах страны. Кстати, генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что уже собраны материалы и переданы в Верховный суд для признания БКБ-символики экстремистской. Основанием для этого послужили найденные в архивах документы и фотографии, свидетельствующие, что именно эту символику использовали в годы Великой Отечественной войны каратели, орудовавшие в Белоруссии.
Польский канал не ограничился картинкой и взял интервью у "учеников" новой школы, которые наперебой твердят о притеснениях, испытываемых "истинными патриотами Белорусской земли" у себя на родине.
– приводит канал слова некой Зои, которая стала первым слушателем в школе.
Вам не кажется абсурдным то, что говорит эта девушка? Живя в стране, где государственными являются два языка – белорусский и русский, она едет в страну, где остальные языки вне закона, более того, их выжигают калёным железом, как в первую очередь русский, и жалуется на языковую дискриминацию!
"Белорусам практически невозможно легализоваться в Украине"
Причём о проблемах белорусов на Украине говорит и руководитель Белорусского кризисного центра, на базе которого и была создана так называемая языковая школа, Алексей Францкевич.
– комментирует ситуацию Францкевич для "Белсата".
Сам центр работает во Львове с начала года. Из официального сайта становится понятной цель его создания: "Основным приоритетом Белорусского кризисного центра во Львове является помощь белорусам, которые преследуются властью по политическим мотивам". Никаких упоминаний о сохранении культурных или языковых традиций речи здесь не идёт. Чистая НКО, которая существует на западные капиталовложения и ставит вполне понятные политические задачи.
Женщина со звериным оскалом
А вот теперь самое интересное. Крышует этот центр международный волонтёрский фонд "Наш Дом", директором которого в Белоруссии является Ольга Карач – подружайка беглой писательницы Светланы Алексиевич, ещё одной оппозиционерки. Кстати, не так давно Карач в социальных сетях рассказала, по её словам, о вопиющей несправедливости, а по сути забавный случай. Алексиевич в июле собиралась лететь из Германии в Польшу, но в аэропорту Берлина таможенник решил, что она несёт в сумке бомбу, и сообщил об этом полиции. После длительного разбирательства Алексиевич отпустили, но на своё выступление в Кракове она не успела.
Что касается Ольги Карач, то это ярая противница действующей власти. Женщина, которая со звериным оскалом на лице оскорбляет президента Александра Лукашенко, называя "усатым тараканом" и "фашистом". Вот такие люди "заботятся" о том, чтобы белорусы на чужбине не забывали родной язык и могли спокойно на нём общаться, собирались в тесных компаниях. Или не очень тесных и с бело-красно-белыми тряпками – и на улицах, ругая власть и разбивая головы милиционерам булыжниками, забрасывая их "коктейлями Молотова".
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