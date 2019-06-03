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На Украине открыли два уголовных дела в связи со сносом бюста Жукова в Харькове

03 июня 2019, 14:09  •  52 • Украина

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Полиция Харькова возбудила два уголовных дела в связи со сносом националистами бюста маршала Георгия Жукова в городе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД Украины.

"В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции [Харькова] возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - проинформировали в МВД, уточнив, что максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе пояснили, что одно из дел открыто в связи с тем, что во время сноса бюста группа неизвестных распылила слезоточивый газ в толпу людей, в результате чего трое полицейских получили ожоги глаз и были доставлены в больницу. "В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в министерстве.

Ранее представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Георгию Жукову в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на снос бюста Жукова пока не последовала.

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