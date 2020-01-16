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На Украине открыли два дела из-за возможной слежки за экс-послом США

16 января 2020, 17:39  •  27 • Украина
Национальная полиция Украины открыла два уголовных дела в связи с появившейся информацией о том, что за экс-послом США в Киеве Мари Йованович осуществлялась незаконная слежка во время исполнения ею своих обязанностей на украинской территории.
 
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Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

«В МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями палаты представителей конгресса США, о возможном незаконном слежении на украинской территории за бывшим послом США на Украине Мари Йованович», — указывается в заявлении.

Отмечается, что полиция начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

«Наша цель — оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства», — говорится в сообщении.

В октябре 2019 года Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.

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