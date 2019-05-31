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На Украине открыли дело о захвате власти против Порошенко
31 мая 2019, 16:24 • 50 • Украина
Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко открыто новое уголовное производство.
РИА Новости
В своём канале в Telegram Портнов заявил, что дело возбуждено Государственным бюро расследований Украины.
«Информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия», — приводит его слова РИА Новости.
Как информирует «СТРАНА.ua», Портнов также заявил, что инкриминируемая экс-президенту уголовная статья «не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей».
По его мнению, Порошенко могут «к началу июля поместить в следственный изолятор».
Ранее в ГБР подтвердили открытие уголовного производства по очередному заявлению против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Порошенко, комментируя начатые против него расследования, заявил, что часть из них инициирована представителями пятой колонны.
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