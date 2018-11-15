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На Украине открыли дело из-за передачи УПЦ МП зданий Почаевской лавры
15 ноября 2018, 20:09 • 168 • Украина
Правоохранительные органы Тернопольской области Украины открыли уголовное дело по подозрению в незаконности передачи ряда сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
РИА Новости
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на ответ, который получило агентство в областной прокуратуре.
«Следственное управление... расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьёй по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области», — указывается в заявлении.
Отмечается, что речь идёт о шести сооружениях.
В документе уточняется, что сведения о наличии договора о передаче сооружений Почаевской лавры в пользование или аренду является предметом исследования в досудебном расследовании.
Ранее на Украине вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому патриархату.
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