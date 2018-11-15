На Украине открыли дело из-за передачи УПЦ МП зданий Почаевской лавры

Правоохранительные органы Тернопольской области Украины открыли уголовное дело по подозрению в незаконности передачи ряда сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на ответ, который получило агентство в областной прокуратуре.

«Следственное управление... расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьёй по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области», — указывается в заявлении.

Отмечается, что речь идёт о шести сооружениях.

В документе уточняется, что сведения о наличии договора о передаче сооружений Почаевской лавры в пользование или аренду является предметом исследования в досудебном расследовании.

Ранее на Украине вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому патриархату.