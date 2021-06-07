СБУ отрицает задержание своего агента в России. "Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", - заявили в украинской пресс-службе.

На Украине открестились от задержанного в России агента СБУ Алексея Семеняки. В украинской спецслужбе заявили, что сообщение об аресте украинского агента - это часть "гибридной войны".

По данным ФСБ, Алексей Семеняка длительное время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Мужчина был признан нежелательной персоной в России и выдворен из страны. Ему был объявлен запрет на въезд в Россию в течение 25 лет.

Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа,

- заявили в СБУ.

Напомним, что за последнее время в России был задержан целый ряд украинских агентов. Одни пытались выкрасть из Москвы одного из лидеров ополченцев Донбасса. Другие - провести диверсии в Крыму. А третий, оказавшийся консулом Украины, пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.