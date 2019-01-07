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На Украине отклонили иск об отмене решения закрыть избирательные участки в России

07 января 2019, 19:24  •  96 • Украина
Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что суд отклонил иск его фракции, в котором содержался призыв отменить решение Центральной избирательной комиссии Украины, связанное с закрытием избирательных участков на территории России.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По иску об отмене решения ЦИК по ликвидации избирательных участков в России суд прогнозируемо дал отказ. Мотив — якобы «недоказанное нарушение права истца». То есть граждан Украины, как считают судебные марионетки, не дискриминируют в правах», — написал он.

Как отметил Мураев в своём посте, суд посчитал, что, придя в украинское дипломатическое учреждение в России и не обнаружив там ни комиссии, ни бюллетеней, ни урны для голосования, гражданин Украины никак не пострадает, как и результаты выборов.

Ранее аналогичную жалобу также подала партия «Оппозиционный блок», однако суд её не удовлетворил.

31 декабря ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. 

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