На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму

Новая нервно-физиологическая аномалия зафиксирована на территории нынешней Украины. Речь идет о рассогласованности действий органов зрения и головного мозга. В частности, неизвестная науке дисфункция зрительного нерва не передает в мозг сигналы от глаз, и пациент не осознает картинку, которую имеет перед своими глазами.

Ранее, начиная с 2014-го года, у пациентов наблюдалась обратная аномалия – в голове у них возникали картинки, которых наяву не было. Тогда это касалось российских войск, которые якобы по 5-6 раз за неделю вторгались на территорию Незалежной и убирались оттуда назад в Россию. Ни фотоаппараты, ни видеокамеры, ни спутники-шпионы и даже беспилотники не смогли зафиксировать ни одного подразделения российских ВС. Но они прочно укрепились в мозгах украинских «патриотов».

Теперь же – наоборот. В Киеве в упор не видят, например, отдыхающих в Крыму.

- Мы не спрашиваем, с какой целью люди ездят в Крым. Нужно понимать, что, несмотря на оккупацию, там осталось значительное количество их родственников и знакомых. У кого там было жилье, люди ездят проверить, все ли там целое и тому подобное. Но, насколько я знаю, количество туристов даже после строительства моста и, учитывая то, что из Украины можно легко туда ездить, не увеличивается. В Крым если и ездят, то больше россияне, если россияне, то не богатые, а бюджетники и так далее. Я не уверен, что наши люди ездят, - заявил в эфире украинского в эфире украинского «5 канала» заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак. - У нас есть опросы, которые проводят различные структуры. От 60 до 80% людей не собираются возвращаться даже после освобождения. Они уже видят свое будущее в тех городах и поселках, куда они выехали от войны

Чуть ли не слово в слово тезисы Грымчака повторил в эфире телеканала «Прямой» так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин.

- Сейчас приблизительно полтора миллиона человек, до двух, значительное количество из которых – это организованные туристы, которые, как в советские времена, завозятся самолетами на санаторно-курортный отдых и не приносят инвестиций, - заявил этот деятель. - Украинские отдыхающие снизились на порядок. За год, официальные ведомости, пересечение админграницы, тех, кто имеет туристические мотивы, ну 200-300 тысяч. И то, значительная часть из них – те, кто имеют недвижимость, семью. Это не турист. Там нет очередей на КПП.

И ведь съездил бы, посмотрел бы сам на очереди автомобилей с территории Украины и обратно, ну хотя бы ознакомился с видеозаписями, которых полно в интернете. Как люди часами простаивают на КПП. Зачем? Если моста нет, отдыхающих нет, то есть ли тогда Крым? Если можно выучить модное слово «инвестиции» и применять его к месту и не к месту. Как в этом случае – инвестиции от отдыхающих туристов. Нечто, конечно.

Более того, по словам Бабина, вот этих «бюджетных отдыхающих» «привозят в Крым на самолетах» чуть ли не принудительно. Какая прелесть. В Крым, в разгар курортного сезона – принудительно! Может, даже под конвоем?

Нет, конечно же, из России действительно едет большое количество бюджетных отдыхающих – силовики, госслужащие, даже пенсионеры, в том числе и военные, по бесплатным путевкам. Не видеть сотни тысяч и миллионы людей перед своими глазами – редкий дар. Сможет ли здесь что-либо сделать медицина, или она окажется бессильна, как и перед многим другим на Украине?